الشباب الخضر: لا فرق كبير بين حزبي العمال و اليمين

أكد المتحدث باسم شباب حزب البيئة الخضر، أولا أيان، أن الحزبان يتشابهان كثيرا في سياساتهما بخصوص البيئة، الهجرة و قضايا أخرى مختلفة، و أن هذه السياسات مختلفة عن برنامج حزب البيئة تماما.

يشجع أيان الناخبين على التصويت لحزب البيئة لأن الحزب، حسب قوله هو "الطرف الذي يهتم بمستقبل الشباب". و بما أن هذا الحزب يريد جعل النرويج أقل اعتمادا على النفط، سألنا أيان عن كيفية تحقيق هذا التغيير.

-علينا اتباع جيراننا كالدانمارك و السويد، علينا التوقف عن تصدير النفط بمزايا ضريبية. من المهم كذلك المحافظة على النظام البيئي السليم من خلال عدم السماح للإقتصاد بتجاوز إمكانيات الموارد البيئية. التكنولوجيا الجديدة، مثل السيارة الكهربائية، ستساعدنا. هذا يعني أننا سنحاول التخلص من صناعة النفط تدريجيا خلال 15 سنة.

بالإضافة إلى هذا، يركز البرنامج الإنتخابي لحزب البيئة على تقليل ساعات العمل و توزيعه على عدد أكبر من العاملين. النرويجيون يريدون المزيد من وقت الفراغ، و ليس المزيد من المال.

كما يريد الحزب تغيير السياسات بالنسبة لموضوع استهلاك القنب الهندي. و يرى الحزب أن سياسة العقاب لم تكن ناجعة.