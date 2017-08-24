صوت واحد في تيليمارك يعادل أكثر من صوت في أوسلو

حظي حزب الوسط بنتائج جيدة في إستطلاعات الرأي الأخيرة. و قد اطلع الناخبون الجدد على برنامج هذا الحزب الذي يعنى بقضايا المناطق الريفية و حقوق الفلاحين.

طلبنا من قادة شباب حزب الوسط، مع مجموعة من الناخبين الجدد،توجيهنا لفهم أهم نقاط البرنامج الإنتخابي لحزبهم.

و قد أجابت آدا أرنستاد عن تساؤلات هؤلاء الشباب قائلة: - نريد تقليص المركزية و ذلك بتقليص السلط الموجودة في العاصمة أوسلو و نقلها إلى أماكن أخرى. نريد أيضا إعادة توزيع الموارد المالية بين البلديات لتحقيق توازن أكبر.

-لماذا لصوت فينمارك قيمة أكبر من صوت في أوسلو؟ و لماذا تأيدون هذا التمشي؟

-هذا النظام يضمن لصوتك أن يسمع مهما كان المكان الذي تعيش فيه. البلاد لا تمثل ناسها فقط بل مناطقها أيضا.

و عندما سألنا أرنستاد عن علاقة المنتوج النرويجي بالبيئة أجابت:- يمكننا مناقشة العديد من الجوانب التي تتعلق بالمناخ و البيئة. فمثلا ليس إنتاج الأغذية هو سبب تغير المناخ لدينا. علينا المساهمة بحصتنا في منتوجات الأغذية العالمية و هذا مهم. الضرائب الجمركية أيضا مهمة، فهي تضمن الحفاظ على دخل مضمون للفلاحين النرويجيين، بالإضافة إلى ضمان جودة المنتوج. الفوضى التي نراها في العالم اليوم جراء التجارة الحرة أكبر دليل على عدم نجاعة هذا التمشي, فالسوق الليبيرالية لا تَخلق سوى الإضطرابات.