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  يوناس ستوري
  يوناس ستوري

ستوري مصر على البقاء زعيما للحزب بغض النظر عن النتيجة

Soumaya Nadia Hedhili
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رغم أن حزب العمال قد لا يفوز بأغلبية الأصوات في انتخابات سبتمبر مازال ستوري يرى أن حظوظه في مواصلة تولي منصب زعيم حزب العمال قوية.

و يتسائل مراقبون عن مستقبل ستوري في الحزب إذا خسر المعركة الإنتخابية. فالحزب يشهد وابلا من استطلاعات الرأي الضعيفة و الغير مشجعة، فمرشحة حزب اليمين إيرنا سولبرغ تتصدر استطلاعات الرأي بقوة.

و تم نقاش مستقبل ستوري مع الحزب بعد فشل جولته في حي غرورودالن و التي كانت ضمن حملته الإنتخابية.

و بينما كان ستوري بصدد تقديم وردة لإحدى السيدات القاطنات في الحي علقت السيدة قائلة:

-كنت أتمنى لو كنت قد زرتنا قبل حملتك الإنتخابية، و ليس فقط أثناء الحملة و الإنتخابات. و ينوه محللون أن العديد من ناخبي حزب العمال يشعرون أن ستوري لا يمثلهم و لا يمثل الطبقة العاملة بصفة عامة بسبب افتقاده للمعرفة اللازمة و الخلفية المناسبة التواصل مع هذه الطبقة.

و تظهر الأرقام أن 910 آلاف ناخب لم يقرر بعد لمن سينتخب. و يعلق الخبير فرانك آريبروت عن السباق بين الحزبين قائلا:

الجميع يتحدث عن إيرنا و يوناس، ولذلك لا يتحصل الناخبون على المعلومات الكافية حول ما يريده الحزبان. كما أن هناك فوضى في البرلمان. فعليك المفاوضة مع الأحزاب الصغيرة للحصول على الأغلبية.

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