ستوري مصر على البقاء زعيما للحزب بغض النظر عن النتيجة

رغم أن حزب العمال قد لا يفوز بأغلبية الأصوات في انتخابات سبتمبر مازال ستوري يرى أن حظوظه في مواصلة تولي منصب زعيم حزب العمال قوية.

و يتسائل مراقبون عن مستقبل ستوري في الحزب إذا خسر المعركة الإنتخابية. فالحزب يشهد وابلا من استطلاعات الرأي الضعيفة و الغير مشجعة، فمرشحة حزب اليمين إيرنا سولبرغ تتصدر استطلاعات الرأي بقوة.

و تم نقاش مستقبل ستوري مع الحزب بعد فشل جولته في حي غرورودالن و التي كانت ضمن حملته الإنتخابية.

و بينما كان ستوري بصدد تقديم وردة لإحدى السيدات القاطنات في الحي علقت السيدة قائلة:

-كنت أتمنى لو كنت قد زرتنا قبل حملتك الإنتخابية، و ليس فقط أثناء الحملة و الإنتخابات. و ينوه محللون أن العديد من ناخبي حزب العمال يشعرون أن ستوري لا يمثلهم و لا يمثل الطبقة العاملة بصفة عامة بسبب افتقاده للمعرفة اللازمة و الخلفية المناسبة التواصل مع هذه الطبقة.

و تظهر الأرقام أن 910 آلاف ناخب لم يقرر بعد لمن سينتخب. و يعلق الخبير فرانك آريبروت عن السباق بين الحزبين قائلا:

الجميع يتحدث عن إيرنا و يوناس، ولذلك لا يتحصل الناخبون على المعلومات الكافية حول ما يريده الحزبان. كما أن هناك فوضى في البرلمان. فعليك المفاوضة مع الأحزاب الصغيرة للحصول على الأغلبية.