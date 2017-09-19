وزير الخارجية النرويجي بورغي بريندي يترأس اجتماعا للدول المانحة لفلسطين
Shopping med annonselenker
Her dater skilte og aleneforeldre
-يسرني أننا أحرزنا تقدما منذ الإجتماعين الأخيرين في بروكسيل في الربيع الماضي. من ضمن القضايا التي سنهتم بها هي توفير المزيد من الطاقة و المياه إلى الضفة الغربية. و يسعدنا أيضا أن السلطة الفلسطينية قد خفضت من العجز في ميزانيتها.
و تم عقد الإجتماع في نيويورك ليلة الإثنين، و ذلك قبل يوم واحد من الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. و مثل نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو و وزير المالية شكري بشارة السلطات الفلسطينية.
و حضر كذلك ممثلو أكبر المانحين كفيديريكا موغريني ممثلة الإتحاد الأوروبي و الممثل الخاص بالولايات المتحدة جايسون غرينبلات.
و أعرب الوزير النرويجي عن قلقه إزاء تردي الأوضاع في غزة:
-الوصول إلى الإحتياجات الأساسية في غزة كالطاقة و المياه و الأدوية لا يمكن منعه بسبب صراع سياسي.
Mest sett siste uken
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!