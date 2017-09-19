وزير الخارجية النرويجي بورغي بريندي يترأس اجتماعا للدول المانحة لفلسطين

و أعرب الوزير عن سعادته بالتقدم الذي تم تحقيقه في الشرق الأوسط رغم الظروف السياسية الصعبة في المدة الأخيرة.

-يسرني أننا أحرزنا تقدما منذ الإجتماعين الأخيرين في بروكسيل في الربيع الماضي. من ضمن القضايا التي سنهتم بها هي توفير المزيد من الطاقة و المياه إلى الضفة الغربية. و يسعدنا أيضا أن السلطة الفلسطينية قد خفضت من العجز في ميزانيتها.

و تم عقد الإجتماع في نيويورك ليلة الإثنين، و ذلك قبل يوم واحد من الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. و مثل نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو و وزير المالية شكري بشارة السلطات الفلسطينية.

و حضر كذلك ممثلو أكبر المانحين كفيديريكا موغريني ممثلة الإتحاد الأوروبي و الممثل الخاص بالولايات المتحدة جايسون غرينبلات.

و أعرب الوزير النرويجي عن قلقه إزاء تردي الأوضاع في غزة:

-الوصول إلى الإحتياجات الأساسية في غزة كالطاقة و المياه و الأدوية لا يمكن منعه بسبب صراع سياسي.

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