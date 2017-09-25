نرويجيان للطيران تتحصل على الترخيص النهائي للعمل في الولايات المتحدة

ذكرت الشركة في بيان لها أن شركة الطيران النرويجية منحت الترخيص للعمل كناقل جوي أجنبي في الولايات المتحدة.

تم إعطاء الإذن النهائي من قبل وزارة النقل الأمريكية، مما يعني أن الشركة بإمكانها العمل فورا بين الولايات المتحدة، المملكة المتحدة و أوروبا.

و أعرب مدير شركة نرويجيان، بيورن شوس عن سعادته بهذا الخبر:

-هذا خبر عظيم بالنسبة للشركة و الركاب! يمكننا الآن تقديم المزيد من الخطوط و الإختيارات و تخفيض الأسعار.

و تأسس الفرع الأمريكي للشركة سنة 2015, لكنه واجه العديد من الصعوبات قبل الحصول على الرخصة من السلطات الأمريكية. لكن مع ظهور الرخصة النهائية أعلنت الشركة عن خطوط جديدة إلى الأرجنتين و سانغافورة بداية من 2018.

و ستؤدي هذه الرخصة إلى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة

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