جائزة نوبل للسلام تمنح للحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية أيكان

أعلنت رئيسة لجنة نوبل للسلام بأوسلو باريت رايس أنديرسين اليوم الجمعة عن الفائز في معهد نوبل للسلام.
-قررت لجنة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2017 إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية. و بعد أن بدأت الرئيسة بهذا التصريح، واصلت لتعلل اختيار اللجنة: - قامت بعض الدول بتحديث أسلحتها النووية، و هناك خطر حقيقي يتمثل في رغبة المزيد من الدول في الحصول على أسلحة نووية ككوريا الشمالية على سبيل المثال. و تم بعث الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية سنة 2007 و تضم أكثر من 270 منظمة من 60 بلدا مختلفا. و تعتبر جهود إيكان عاملا رئيسيا في نجاح تبني الأمم المتحدة لإتفاقية حظر الأسلحة النووية الصيف الماضي، و هي اتفاقية صوتت ضدها النرويج مع بلدان الناتو الأخرى.
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