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Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Heiko Junge NTB scanpix رئيسة لجنة نوبل للسلام باريت رايس أنديرسين
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Heiko Junge NTB scanpix رئيسة لجنة نوبل للسلام باريت رايس أنديرسين

جائزة نوبل للسلام تمنح للحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية أيكان

Soumaya Nadia Hedhili
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أعلنت رئيسة لجنة نوبل للسلام بأوسلو باريت رايس أنديرسين اليوم الجمعة عن الفائز في معهد نوبل للسلام.

-قررت لجنة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لسنة 2017 إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.
و بعد أن بدأت الرئيسة بهذا التصريح، واصلت لتعلل اختيار اللجنة:
- قامت بعض الدول بتحديث أسلحتها النووية، و هناك خطر حقيقي يتمثل في رغبة المزيد من الدول في الحصول على أسلحة نووية ككوريا الشمالية على سبيل المثال.
و تم بعث الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية سنة 2007 و تضم أكثر من 270 منظمة من 60 بلدا مختلفا.
و تعتبر جهود إيكان عاملا رئيسيا في نجاح تبني الأمم المتحدة لإتفاقية حظر الأسلحة النووية الصيف الماضي، و هي اتفاقية صوتت ضدها النرويج مع بلدان الناتو الأخرى.

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