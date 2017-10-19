مضاعفة الضرائب على السيارات الكهربائية للشركات خطة تعارض التنمية البيئية

أعرب غونار ستافروم في مقاله بجريدة نيتآفيسن الإلكترونية عن استيائه من اقتراح وزيرة المالية سيف يانسن بتفعيل هذه الضرائب.

فقرار وزيرة المالية سيجعل سعر اقتناء سيارة كهربائية من قبل الشركات ضعف سعر التكلفة العادية ضريبيا و يعتبر ستافروم هذا القرار غير مناسب بالمرة، إذ يتوقع أن يعارض البرلمان هذه الفكرة.

فأغلبية النواب يعتبرون خيار السيارة الكهربائية هي الأفضل و الأكثر ملائمة للبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين و الديزل. و من أجل تشجيع اقتناء هذه السيارات قامت الحكومة بإعفائها ضريبيا، و تسهيل استعمالها من عدة نواحي.

و رغم أن هذه السياسات أدت إلى نتائج جيدة، لا تزال السيارات الكهربائية أقلية، فهي تمثل 9,3 بالمائة فقط من سيارات الشركات سنة 2016.

و سيعني هذا القرار أن سيارة كهربائية من نوع غولف ستتكلف على الشركات بما قيمته 20 ألف كرونة إضافية من الضرائب على السيارة الواحدة. اما بالنسبة للسيارات الكهربائية من صنف الموديلات المكلفة، فستكون الضريبة الإضافية التي يجب دفعها 40 ألف كرونة. هذا يعني أن الدولة ستجمع مبلغا قدره 210 مليون كرونة من ضرائب هذه السيارات. لكن هذا القرار سيعني أيضا انخفاضا في معدل شراء السيارات الكهربائية.

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