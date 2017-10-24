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Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

حزب العمال يعترض على اقتراح يمنع الترحيل القسري إلى أفغانستان

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Soumaya Nadia Hedhili
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اقترح حزب اليسار الإشتراكي مع حزبي البيئة و الحمر إيقاف عمليات الترحيل القسري لللاجئين إلى أفغانستان بصفة مؤقتة. لكن حزب العمال لم يصادق على المقترح.

و يعلق ستاين أريك المتحدث باسم حزب العمال في شؤون الهجرة على الموضوع قائلا:
كلنا متفقون أن الوضع الأمني في أفغانستان ليس مطمئنا، لكن علينا ان نساند قرارات الحكومة في هذا الموضوع.
و قد اتهمت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا الشهر في تقرير لها النرويج و دولا أوروبية أخرى بانتهاك القانون الدولي عند ترحيل اللاجئين قسريا إلى أفغانستان. و وفقا للتقرير تتصدر النرويج الدول الأوربية في عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
و علق لارس هيلتبريكين من حزب اليسار الإشتراكي على رفض حزب العمال المقترح الجديد بقوله:
-قرار حزب العمال برفض مقترحنا الذي سيمنع مؤقتا ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان قرار غير صائب بالمرة. كان من الأجدر أن يهتم حزب العمال بسلامة هؤلاء الذين يتم ترحيلهم و ليس مساندة سياسات وزيرة الهجرة ليستهاوغ.

و يدعم الحزب المسيحي المقترح، بينما طلب حزب اليسار المزيد من الوقت لإعلان قرارهم. أما حزب الوسط فسينتظر تقرير وزارة الدفاع حول حجم المخاطر الموجودة في أفغانستان.

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