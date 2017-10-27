السلطات الأرجنتينية تسمح لنرويجيان للطيران بتفعيل خطوطها الجديدة في البلاد

و كان تفعيل الرحلات من و إلى الأرجنتين ضمن أهداف الشركة منذ مدة طويلة

و قامت الآن هيئة الطيران الأرجنتينية بالسماح لنرويجيان بإنشاء 153 خطا في الأرجنتين.

و قامت نرويجيان بطلب رخصة تشغيل في الأرجنتين من الهيئة، كما أنها تعتزم استثمار 37 مليار دولار في البلاد في السنوات القليلة القادمة.

و بعد أن رفضت السلطات الأرجنتينية طلب شركة الطيران سابقا، أصبح الآن في مقدور نرويجيان البدء بتفعيل الخطوط الجديدة.

و يأتي هذا الخبر تزامنا مع الأرباح القياسية التي شهدتها الشركة و التي زادت ب1,27 مليار مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع عدد مسافري نرويجيان بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

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