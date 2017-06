Hanøytangen 20160114. NB! Plattformen er fra 1 mars 2016 satt i drift på Johan Sverdrup-feltet. En arbeider ombord på Odfjell-eide Deepsea Atlantic. Plattformen ligger for tiden i opplag mellom sjøhus og fritidsbåter på Hanøytangen utenfor Bergen. Oljeindustrien er i fritt fall på grunn av rekordlav oljepris. Stadig kommer det meldinger om nye oppsigelser og oljefartøy som legges i opplag. Denne plattformen skal imidlertid snart ut på jobb for Statoil på Johan Sverdrup-feltet, men økonomien i prosjektet er for Statoils del tvilsom gitt dagens oljepris. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

شركة اودفيال للتنقيب عن النفط تنتدب عملة من جديد

بعد عدة قرارات لتقليص عدد العملة بالشركة سابقا، تقرر شركة اودفيال (Odfjell) انتداب مئات العمال الجدد بسبب مشاريعها الكبيرة