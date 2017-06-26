رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ تهنىء المسلمين بعيد الفطر

ANNONSE

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

نظم المركز الثقافي الإسلامي و الرابطة الإسلامية احتفال العيد في قاعة هال الكبيرة.

هنأت رئيسة الوزراء المسلمين في فال هال و أكدت على أهمية الوحدة بين النرويجيين:-نحن كلنا متشابهون كبشر عكس ما يروجه دعاة الإنقسام. كما أنها هاجمت القوى التي تحاول خلق "المزيد من الانقسام". و تحدثت سولبيرغ كذلك عن التيارات المتطرفة من المسلمين و المعادين للمسلمين، و عن الأعمال الإرهابية من الطرفين.

هناك عدة عوامل تأثر على حدة ردود الفعل حول مواضيع مثل الهجرة و الإندماج، و بالخصوص مواقع التواصل الإجتماعي. و تبين إستطلاعات الرأي أن مواقع إلكترونية معادية للأجانب مثل document.no و human rights service من المواقع التي يتم إعادة نشر أخبارها بكثرة من قبل القرّاء.

و تكتب هيغي ستورهوغ ، المسؤولة عن قسم المعلومات في صفحة human rights service:- إننا على مشارف حرب لأن وزير العدل أموندسن (من حزب التقدم) يحاول من حد نسبة الجريمة في أوسلو التي زادت بشكل مقلق للغاية مؤخرا. و تقصد ستورهوغ بهذا ما أعلنه وزير العدل للصحافة بعد زيارته ستوفنر مع الشرطة و رئيسة الوزراء. و تحدث الوزير مشيرا إلى أحداث حرق السيارات في أوسلو أكثر من مرة:

-علينا أن نكون حذرين حتى لا يتكرر السناريو السويدي في النرويج.

و تضيف ستورهوغ: -لدينا معلومات من الشرطة تحذر من تطور خطير للوضع. دون أن تحدد أو تعلل إدعائها معلنة فقط أن التحقيقات مازالت جارية. كما أنها تنوه إلى زيادة العنف عند بعض العصابات من الشباب، لكنها أيضا تعترف بانخفاض نسب العنف بين الشباب عموما في أوسلو.

لكن رئيسة الوزراء سولبيرغ تقول في خطابها يوم العيد:-يحاول الكثير رسم صورة سيئة للنرويج في تعاملها مع الإندماج. ذلك ليس صحيحا، فنحن أحسنا الصنع في عدة أمور، و بالتأكيد هناك مجال للتحسن.

-إننا نعيش في نفس البلد، و أوجه الشبه بيننا أكثر من اختلافاتنا. فهناك أوجه شبه بين احتفالات العيد و عيد الميلاد لدى النرويجيين. كل هذه الإحتفالات تحوم حول العائلة، المأدبة والأصدقاء. كما أن العديد يذهبون للمسجد أو الكنيسة في هذه الأعياد.