وزارة الثقافة النرويجية تؤجل تحويل الدعم المقرر للمجلس الإسلامي

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مقال بقلم: تروند ليبيرود

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أجلت وزارة الثقافة عملية تحويل الدعم المقرر للمجلس الإسلامي، و ذلك لاعتقادها بوجود شكوك حول إستعمال المجلس للدعم بطريقة شفافة و ملائمة للضوابط المتفق عليها. و لم يعلق الأمين العام للمجلس الإسلامي، مهتاب أفسار، على هذا القرار يوم الإربعاء قائلا: -سنعلق في الوقت المناسب.

و تبلغ قيمة الدعم المحتفظ به 650000 كرونة.

و تعلق وزيرة الثقافة ليندا هوفستاد هيليلاند قائلة: -على الوزارة التأكد من أن المنح تصرف بطريقة حكيمة. يجب استعمال دعم وزارة الثقافة وفقا للضوابط البرلمانية.

يتحصل المجلس الإسلامي النرويجي على إعانات من الدولة لتمويل نشاطات المجلس الذي يدعم المسلمين و يعتبرا شريكا في الحوار بين اللأديان.

و أدى توظيف المجلس الإسلامي لليلى هاسيتش كسكريتيرة للمجلس، و هي منقبة، إلى ردود فعل عديدة. و تعرف هاسيتش بكونها من أشد المدافعين عن النقاب في المجمتع النرويجي. و تعتبر وزيرة الثقافة قرار توضيفها قرارًا غير حكيم:- هل يتصورون أن قراراً كهذا سيساعدهم على بناء الجسور و على المشاركة في الحوار مع الآخر؟

و ليست هذه أول مرة يتم فيها الإحتفاظ بدعم المجلس الإسلامي، فقد حصل نفس الشيء العام الماضي عندما طلب من المجلس إعداد تقرير عن الوضع الداخلي مما أدى إلى استقالة كامل المجلس يونيو الماضي.

و يتحصل المجلس الإسلامي على 1,3 مليون كرونة من الدعم الحكومي النرويجي سنويا.