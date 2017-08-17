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Foto: Halvor Ripegutu ليف نافارسيتي
Foto: Halvor Ripegutu ليف نافارسيتي

نافارسيتي تنتقد برنامج حزب البيئة: إنهم يحلمون بالمدينة الفاضلة

Soumaya Nadia Hedhili
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انتقدت ليف نافارسيتي الرئيسة السابقة لحزب الوسط السياسة البيئية لحزب البيئة واصفة البرنامج بأنه يناسب فقط المدينة الفاضلة و أن سياسة الحزب مجرد أوتوبيا.

-أظن أن اقتراح حزب البيئة بإيقاف إنتاج النفط و الغاز بين ليلة و ضحاها أمر خيالي.

لكن حسب توقعات استطلاعات الرأي، حزب البيئة قد يفوت العتبة الإنتخابية هذه المرة، و هذا قد يجعل حزب العمال و حزب الوسط مجبرين على تشكيل حكومة مع حزب البيئة.

و تعترف نافارسيتي بصعوبة هذا السيناريو لاختلاف الآراء بين حزبي العمال و الوسط و حزب البيئة.

و تواصل نافارسيتي تعليقها على سياسات الحزب قائلة:- من المهم وضع البيئة في سياق ما يحدث في العالم، فحتى و إن خفضنا في إنتاج النفط و الغاز ، هناك بلدان أخرى ستقوم بزيادة الإنتاج. لهذا علينا رؤية الصورة الكاملة للقضية.

-نحن موافقون على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، لكن من المهم أن تتبع البلدان الأخرى نفس المنهج، و ذلك من خلال اتفاقية باريس للمناخ.

و تؤكد نافارسيتي أن حزب الوسط مستعد للعمل مع حزبي العمال و اليسار الإشتراكي، اما بالنسبة لحزب البيئة فالأمر ليس مؤكدا.

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