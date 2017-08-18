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Foto: Ap / NTB Scanpix
Foto: Ap / NTB Scanpix

متطرف نرويجي يشيد بعملية برشلونة على صفحات التواصل الإجتماعي

Soumaya Nadia Hedhili
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-مادام هناك مسلمون يقتلون ، لا بد من قتل الكفار أيضا. هذا ما قاله المتشدد البالغ من العمر 21 عاما إلى جريدة نيتآفيسن.

بعد العملية الإرهابية التي جدت في قلب مدينة برشلونة يوم الخميس و التي أودت بحياة 13 عشر شخصا إلى حد الآن أدان أغلب الناس و السياسيين العملية. لكن أحد المتشددين الإسلاميين و القاطن في أوسلو، عبر عن فرحته بالعملية و ذلك من خلال صفحات التواصل الإجتماعي. و كتب الشاب المتشدد على صفحته في الفايسبوك قائلا: " الحمد الله الحمد الله! لست قادرًا على الجلوس من الفرحة. لا يمكنني التوقف عن الإبتسام. هذا حدث يستحق الإحتفال بالحلوى الباكستانية. لا أستطيع وصف سعادتي."
و أزال الشاب رسالته فيما بعد و استبدلها بواحدة أخرى.
و عندما سئل الشاب من قبل نتآفيسن عن رسالته، رد قائلا: - هذا رد على أفعال الغرب، فلا أحد ينزعج لموت المسلمين.
و اتضح أن هذا الشاب عضو في الجماعة الإسلامية المتطرفة و المعروفة ب"أمة النبي". كما أن لديه اتصالات منتظمة مع الإسلاميين المتطرفين في شرق النرويج مثل عبيد الله حسين المتهم في قضية إرهاب.
و بالنسبة لعملية برشلونة الإرهابية، تؤكد الشرطة أنه تم التعرف على أول الضحايا هذا اليوم، و هم ثلاثة ألمان و بلجيكي. و بالنسبة للقتلى و الجرحى، فالعدد الجنسيات الجملي بلغ 24 جنسية مختلفة. و أكد رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بيوڤديمونت أنه تم إلقاء القبض على شخصين لحد الآن، بينما قتل رجل آخر في إطلاق نار مع الشرطة. و تعتقد الشرطة أنه تم استعمال شاحنتين في العملية، كما أنهم بصدد البحث عن سيارة فيات بيضاء.
و تبنى تنظيم داعش العملية الإرهابية عبر موقعه على الإنترنت.

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