أعلى مستوى للنمو الإقتصادي في النرويج منذ أربع سنوات

النمو الإقتصادي في النرويج في ارتفاع متواصل.

لقد شهد الإقتصاد النرويجي تحسنا بلغ 0,7 بالمائة في الربع الثاني من هذه السنة. كما أن هيئة الإحصائيات النرويجية تبشر بأرقام جيدة بالنسبة لإقتصاد البلاد. هذا يعني أن النرويج قد شهدت نموا متواصلا منذ سنتين و نصف.

و عبرت وزيرة المالية سيف يانسن عن سعادتها بهذه النتيجة : - لقد كنّا متفائلين بالنسبة للوضع الإقتصادي أثناء الربيع، و هاقد أثبتت الأرقام أن تفائلنا كان في محله. النمو والإستهلاك في ازدياد، و المزيد من الناس باشروا في سوق العمل.

لم يكن من السهل إيجاد حلول لقطاع النفط، لكن استثمرنا في هذا القطاع و قد شهد تحسنا ملحوظا. لقد تعاملنا مع وضع إقتصادي و سياسي صعب.

شهد قطاع الصناعة نموا بلغ 0,3 بالمائة في الربع الثاني من 2017، بينما ارتفع الإستهلاك المعيشي ب1,2 بالمائة في نفس الفترة. كما أن الأرقام تظهر أن النرويج تصدر أكثر و تستورد أقل من ذي قبل.