هل نحتاج مقترحات تشريعية جديدة لحماية ضحايا العنف الأُسَري؟

قصة جانيت سافيلكوس المأساوية تجيب على هذا السؤال.

عندما كانت جانيت حاملا في شهرها السابع ضربها شريكها على معدتها للمرة الأولى.

-بعد ذلك الإعتداء غادرت المنزل للمرة الأولى، لكنني سرعان ما عدت. وعدني أنه سيكف عن ذلك و قررت أن أثق به و أصدقه.

عندما غادرت جانيت المنزل مع ابنتها لين للمرة الأخيرة استعمل شريكها حيوانا ليصف الكيفية التي سيقتل بها جانيت. هذا جعل جانيت و ابنتها يغادران إلى الأبد.

-غادرت و هربت عدة مرات قبل ذلك. لكن الهروب قد يكون أحيانا أسوء من البقاء، لأنك لا تعرف متى يأتي و يجدك. كان ذلك الترقب مخيفا.

عاشت جانيت و ابنتها لمدة عشر سنوات في الخفاء خوفا من أن يجدها شريكها السابق. غيرت جانيت مكان سكناها 45 مرة و عاشت في مناطق مختلفة من النرويج و ذلك لتبقي عنوانها سريا. و أثر هذا التنقل المتواصل سلبا على جانيت و ابنتها. فجانيت لم تكن تقضي المدة اللازمة في البلديات التي عاشت فيها للحصول على دعم الضمان الإجتماعي و مختلف الخدمات الموجودة. كما انها واجهت عديد الصعوبات مع الفواتير التي كانت تتراكم في العناوين القديمة بالإضافة إلى نقص الموارد المالية.

توفي الجاني سنة 2008, لكن ابنتها توفيت أيضا منذ أربع سنوات بسبب جرعة زائدة. لقد أثرت الحياة في الخفاء و الهروب المتواصل على من أب عنيف على حياة ابنتها النفسية. كانت حياتها اليومية منغلقة جدا، لم تدرس طويلا في نفس المدرسة و لم تعش حياة طبيعية.

-لم يكن دعمي كافيا، فهذه الظروف العصيبة أثرت على حياتها كثيرا.

بعد تسع سنوات من موت شريكها و معنفها بدأت جانيت حملة ضد العنف الأُسَري. شاركت جانيت في البرلمان مع حزب التقدم لمدة خمس سنوات لتقديم تشريعات جديدة تحمي من العنف الأُسَري.

-عندما يستمر العنف طويلا يمكن للشريك العنيف غسل دماغك. فمن ناحية لا تريد تحمل المزيد من العنف، و من ناحية أخرى لا تريد للأطفال خسارة والدهم. و العجز المادي عنصر معرقل كذلك.

-لدينا تشريعات أفضل الآن لكنها ليست كافية.

لدينا أفكار مختلفة ، منها مقترح يفرض على الجاني السكن في ولاية مختلفة عن ولاية الضحية.