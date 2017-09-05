تريني غراندي تعد المعلمين بتخصيص المزيد من الوقت للتلاميذ

وعدت رئيسة حزب اليسار تريني غراندي بتقديم مقترحات جديدة تخفض من الوقت المخصص للعمل الإداري حتى يتسنى للمعلمين استثمار ذلك الوقت مع التلاميذ.

في استطلاع للرأي مخصص لمعلمي المدارس الإبتدائية ، أعرب 75 بالمائة عن إستيائهم من زيادة العمل الإداري الذي أخذ مساحة من الوقت المخصص للأطفال في الثلاث سنوات الأخيرة.

و يعد حزب اليسار (الذي هو حزب وسطي أقرب إلى اليمين لكن يسمى باليسار لأسباب تاريخية) بتخفيض الحمل الإداري للمعلمين بساعة في الأسبوع على الأقل إذا نجح الحزب بالفوز.

و تؤكد غراندي أن حزب اليسار معروف بتحقيق وعوده:- نحن عادة ما نحافظ على وعودنا. لقد حققنا 28 من 31 وعدا بعد انتخابات 2013.

و يؤكد الحزب أن خطته للمدارس جاهزة وتتضمن نقاطا مثل زيادة الرواتب المعلمين الذين يقومون بمهمات خارج أوقات التدريس، زيادة الساعات المخصصة للعلوم الإجتماعية و التكنولوجية، حرية أكبر في اختيار طرق التدريس إضافة إلى مقترحات أخرى.

وقد كان حزب اليسار أحد أطراف الحكومة الحالية مع أحزاب اليمين، التقدم و الحزب المسيحي، لكن غراندي تنقد زميلها وزير التعليم توربيورن إزاكسن من حزب اليمين بسبب إزدياد البيروقراطية أثناء فترة وزارته:

-إننا نستخدم الكثير من المهنيين ذو كفاءة عالية في أعمال إدارية غير أساسية، بينما لدينا عملة تفتقر للمهارات اللازمة تعمل مع الأطفال. علينا معالجة هذه المشاكل. لم يقم الوزير الحالي بأية تدابير فعالة، لذلك علينا أن نكون أكثر شجاعة.

مديرة المدرسة العليا للإنسانيات بأوسلو نينا فيالدهايم تنتقد بصفة خاصة الإختبارات الوطنية:

-الإختبارات الوطنية غير ضرورية، هذه الإختبارات تستهلك الكثير من الوقت و الجهد دون فائدة تذكر للتلاميذ. كان من الممكن إستثمار هذا الوقت مع التلاميذ.

أما وزير التعليم إزاكسين فقد رد على إدعاءات غارندي قائلا:

-لقد قمت باستدعاء جميع الأحزاب للبرلمان لمناقشة سياسة التعليم في الأربع سنوات الفارطة، و لم نسجل وجود مقترحات واضحة من حزب اليسار. حزب اليمين يخطط لزيادة عدد المعلمين، كما أن حزب اليسار ساندنا في خطة إصلاح التعليم المخصص للحالات الي تحتاج متابعة خاصة. بالإضافة إلى هذا فنحن نعمل على زيادة الإداريين حتى يتسنى للمعلمين التركيز على عملهم الأساسي، و قمنا كذلك ببعض الإجراءات الأخرى.