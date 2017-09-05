وزير الطاقة النرويجي يعتبر التخلي عن قطاع النفط سذاجة.

-لا أعتقد أنهم يفهمون قيمة النفط و الغاز.

هذا كان تعليق تيريي سوفيكناس، وزير الطاقة و النفط النرويجي على الذين نادوا بالتخلي عن قطاع النفط. و يسمي سوفيكناس هؤلاء بالحالمين.

و أعرب سوفيكناس عن قلقه إزاء رغبة بعض الأحزاب عدم مواصلة تطوير قطاع النفط و الغاز النرويجي.

-من بينهم أشخاص مثقفون جدا، لكنهم لا يدركون قيمة النفط و الغاز و ما يعنيه لبلادنا.

-هناك العديد من السذج الذين يعيشون في أوسلو بعيدا عن المنصات النفطية و لا يعرفون شيئا عن القطاع. علينا إيقاظهم من هذا الحلم.

و كان الوزير قد زار كلوسترفيوردن في هاوغسوند يوم الإثنين أين تم تجميع منصة حفر، و هي واحدة من الأربع منصات التي تشكل مركز العمل الميداني لشركة يوهان سفيدروب و هي شركة مختصة في بناء و تصميم المنصات، بينما تقوم شركة ستاتويل بإدارة أعمال التنقيب فيها.