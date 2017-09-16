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Foto: Montasje Nettavisen (Google Maps / NTB scanpix)
Foto: Montasje Nettavisen (Google Maps / NTB scanpix)

الاتحاد الأوروبي يطلب من النرويج قبول المزيد من اللاجئين

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Soumaya Nadia Hedhili
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طلب مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي من وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ أن تقبل المزيد من اللاجئين.

طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة المساعدة من أجل إعادة توطين 40000 لاجئ من ليبيا و عدة بلدان اخرى في المنطقة.
و يؤيد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفرامابولوس هذا الطلب في رسالة منه إلى عدة بلدان أوروبية:
-طلبت منهم في الرسالة أن يكونو طموحين قدر الإمكان، و أن يتم تظافر الجهود من أجل قبول المزيد من اللاجئين من شمال إفريقيا و القرن الإفريقي.
و من أهداف الاتحاد الأوروبي تكثيف المساعدات للاجئين في ليبيا، مصر، النيجر، أثيوبيا والسودان.
و يؤكد أفرامابولوس أن أغلبية الذين يأتون إلى أوروبا لا يحق لهم الحصول على إقامة لجوء و هم من بلدان أخرى كنيجيريا، غينيا و بانغلاديش.
-لكن لدينا واجب قانوني و أخلاقي لتوفير الحماية لمن يحتاجون إليه حقا.
و قد حددت الأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر كآخر أجل للتوصل إلى مفاهمات جديدة تخص حصص اللاجئين لعام 2018

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