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Foto: Infront
Foto: Infront

أسعار النفط في أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر

Soumaya Nadia Hedhili
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و يعتبر هذا الخبر سارا بالنسبة للإقتصاد النرويجي

بلغ سعر نفط بحر الشمال أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي. و تقول الخبيرة و المحللة في شؤون النفط ثينا سالدفيت:
-نحن نرى أن مخزون النفط في العالم بدأ في الانخفاض، كما أن منظمة أوبيك بدأت في تقييم تدابير جديدة بالتعاون مع روسيا.
بلغ سعر برميل برنت 56.50 $ و تعتقد سالدفيت أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ازدياد الطلب عليه.
-اختفت بعض عمالقة النفط من السوق. لكنهم سيعودون مرة أخرى مع ارتفاع الأسعار.

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