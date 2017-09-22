أسعار النفط في أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر
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و يعتبر هذا الخبر سارا بالنسبة للإقتصاد النرويجي
بلغ سعر نفط بحر الشمال أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي. و تقول الخبيرة و المحللة في شؤون النفط ثينا سالدفيت:
-نحن نرى أن مخزون النفط في العالم بدأ في الانخفاض، كما أن منظمة أوبيك بدأت في تقييم تدابير جديدة بالتعاون مع روسيا.
بلغ سعر برميل برنت 56.50 $ و تعتقد سالدفيت أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ازدياد الطلب عليه.
-اختفت بعض عمالقة النفط من السوق. لكنهم سيعودون مرة أخرى مع ارتفاع الأسعار.
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