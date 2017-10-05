عابد رجاء قد يصبح نائب رئيس البرلمان للفترة القادمة

حزب اليمين ينظر في إمكانية إعطاء هذا المنصب إلى عابد رجاء من حزب اليسار.

اقترح حزب اليمين يوم الإربعاء أوليميك توماسين لتولي منصب رئاسة البرلمان للسنوات الأربع القادمة، بينما كان المرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان هو عابد رجاء.

و سينتخب البرلمان رئيسا و خمسة نواب له يوم السبت القادم.

و أعرب حزب العمال، حزب الوسط و حزب اليسار الإشتراكي عن رفضهم دعم مرشح اليمين توماسين.

Mest sett siste uken