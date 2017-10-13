شركة نرويجيان للطيران تفوز بلقب شركة طيران العام
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توجت شركة نرويجيان بهذا اللقب في قمة كابا العالمية للطيران بلندن يوم الخميس الماضي.
و كان سبب الإختيار استراتيجية شركة نرويجيان التطلعية و منخفضة التكلفة بالإضافة إلى توسعها دوليا. كما قامت نرويجيان بإدخال طائرة بوينغ 737 ماكس الجديدة و التي تسهل السفر عبر القارات بطائرات أصغر و أسعار أقل.
تلقى الجائزة في لندن الرئيس التنفيذي للشركة بيورن شوس و الذي أعرب عن سعادته بهذا الفوز:
-إنه من دواعي سروري الحصول على هذه الجائزة نيابة عن جميع موظفينا المتفانين في العمل. كما أنني فخور أنه تم تقدير جهودنا في تخفيض الأسعار، شراء الطائرات الجديدة و الفعالة و التوسع حول العالم. هذه الجائزة ستعطينا حافزا إضافيا لمواصلة العمل حتى يصبح الطيران في متناول الجميع.
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