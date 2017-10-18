خلافات في اتحاد النقابات العمالية النرويجية حول السياسة النفطية

كان الاتحاد في السابق ملتزما بتقليل عمليات التنقيب عن النفط و المحافظة على البيئة.

يريد الآن بعض الأعضاء في الاتحاد التخلي عن السياسات المناخية الصارمة، لكن رئيسة الاتحاد ميتي نور ترفض ذلك.

و قد التزم اتحاد النقابات بحماية بيئية للمناطق المعرضة للخطر و التخلي عن عمليات التنقيب الجديدة، لكنه تم عرض اقتراح بإلغاء هذا الالتزام في الاجتماع العام للاتحاد.

و تقول إيلسي كالهوف من نقابة غرب آدغار:

-لا يمكننا التنبأ بالمستقبل، لعلنا نريد التنقيب عن النفط، و قد نريد أيضا أن نحمي البيئة باستعمال التكنولوجيا الجديدة. هذا ليس رأينا نحن فقط، لكننا مازلنا لا نعرف ماذا سيكون القرار النهائي لهذه المسألة.

و قامت نقابة سانديس باقتراح جديد ينص على حذف القسم البيئي من برنامج العمل.

لكن رئيسة الاتحاد تؤكد:

-لن يكون النفط صديقا للبيئة أبدا.

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