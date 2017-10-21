ثلاث نساء يتقلدن أهم المناصب في الحكومة النرويجية الجديدة

تم تعيين إينا آريكسين سورايدي كوزيرة للخارجية النروجية، و هو منصب كان يسيطر عليه العنصر الرجالي بصفة حصرية.

و يعني هذا التعيين الجديد أن أهم المناصب في قمة هرم السلطة النرويجية أصبحت في أيدي نساء. إذ يأتي منصب سورايدي الجديد مع تولي إيرنا سولبرغ منصب رئاسة الوزراء و سيف يانسن منصب وزارة المالية. و تعتبر سولبرغ هذا الحدث أمرا تاريخيا للنرويج كدولة. كما أنها أثنت على الوزيرة الجديدة و أكدت أنها تستحق هذا المنصب بسبب مؤهلاتها العالية:

-لديها مكانة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي. كما أن نظرائنا من بلدان أخرى كانوا دوما يذكروننا بعمل سورايدي الرائع عندما كانت وزيرة للدفاع.

و أثنى العديد من السياسيين، بما فيهم سياسيي المعارضة، على هذا الإختيار، و منهم هادية طاجيك من حزب العمال و تريني غراندي من حزب اليسار.

بالنسبة للحقائب الوزارية الأخرى، تم تعيين فرانك باكي يانسن كوزير الدفاع، ماريت روسلاند كوزيرة للشؤون الأوروبية. أما بورڤي بروندي فسيتولى منصب رئيس المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF).

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