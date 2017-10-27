حزب العمال سيقترح معايير جديدة في إجراءات لجوء القصر

قدم حزب العمال مقترحا جديدا ينص على إضافة معايير جديدة في إجراءات اللجوء الخاصة بالقصر من أجل التقليل من قرارات الإقامة المؤقتة.

و يعلق ريغمور آسرود من حزب العمال على المقترح قائلا:

-أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو الحصول على إجراءات جديدة تجعلنا نتعامل مع اللاجئ القاصر بصفة فردية تراعي ظروفه الخاصة.

و يؤكد الحزب أن الهدف من هذا المقترح هي مصلحة الأطفال القصر.

و قد ساند حزب العمال الحكومة سابقا في إجراءات تصعب على اللاجئين القصر و المتواجدين دون أوليائهم، الحصول على إقامة دائمة في النرويج مما أدى إلى تزايد حالات الإقامة المؤقتة.

-لقد تم طرح العديد من الأسئلة مؤخرا حول كيفية معالجة مكتب الهجرة لمطالب اللجوء التي تخص القُصَّر . لذلك علينا الآن أن نقوم بتقييم عمل مكتب الهجرة.

من ناحية أخرى أكدت كارين يانسن من حزب اليسار الإشتراكي أنه كان من الواضح أن التعديلات كانت يجب أن يتم تفعيلها من مدة طويلة، بينما تعتقد وزيرة الهجرة ليستهاوغ من حزب التقدم أن حزب العمال قد غير عدة مرات توجهه بخصوص سياسة الهجرة و ذلك بتقديم آراء متناقضة خلال العام الماضي.

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