بلدية أسلو قامت بشراء أربع شقق لم تُعلن للبيع

و تم تقديم عرض مغري جدا لأصحاب هذه الشقق

رسميا تم بيع هذه الشقق بصفة منظمة بالمزاد كما تقتضيه الإجراءات، لكن الشقق تم بيعها بسرعة و بدون إجراء أي تقييم لقيمتها الحقيقية ، كما لم يتم إيجاد أي دليل على أن عملية البيع تمت بطريقة شفافة. فلا وجود لصور الشقة، أو للإعلان في السوق المفتوحة.

و تعني هذه التفاصيل أن عملية البيع تمت خارج السوق المفتوحة و بثمن مكلف جدا.

و قام وكيل العقارات يانس كريستيان كيلينغرين بتقديم هذه الشقق إلى البلدية. و يعمل هذا الوكيل مع شركة نوردفيك و شركاؤه، و صدر مؤخرا قرار يطالب الشركة بدفع تعويض قيمته 4.5 مليون كرونة بسبب قيامهم بالبيع خارج السوق، و هو قرار قامت الشركة باستئنافه.

و تم الإتصال بأصحاب هذه الشقق بصفة خاصة لاقتراح عملية شراء بسعر يصعب على المالك رفضه. فقد تم عرض صفقة تبلغ 130 ألف كرونة للمتر المربع الواحد لإحدى الشقق الصغيرة، بينما تم بيع الشقق الكبيرة بأكثر من 100 ألف كرونة للمتر المربع الواحد.

و قامت البلدية بعملية شراء هذه الشقق من أجل الحصول على شقق تابعة للبلدية ستكون مخصصة للسكن الإجتماعي. و لم تكن هذه الشقق الحالة الوحيدة، فبلدية أوسلو قامت بشراء 42 شقة أخرى على الأقل بنفس الطريقة، في وقت قصير و بأسعار خيالية. و تعلل البلدية ذلك بحاجتها إلى شقق في مناطق و أحياء معينة، أي أين فقد السكان الذين ستتم إعادة إيوائهم منازلهم. لكن القضية الآن أصبحت موضع تحقيق لسوء الإدارة و إهدار المال العام.

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