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Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

وزير الصيد البحري النرويجي يعلن الحرب ضد المهربين.

Soumaya Nadia Hedhili
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تم تهريب السمك إلى خارج النرويج بمستويات قياسية هذا العام، و لذلك يتوعد وزير الصيد البحري بير ساندبيرغ بتتبع المهربين.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

نوه الوزير ساندبيرغ إلى أهمية تأمين الشريط الساحلي في حواره مع الإذاعة الوطنية أن أر كو (NRK): -أؤكد لكم بأنني سأقوم ما وسعي مع وزير المالية و وزير العدل. نحن في حاجة إلى المزيد من الموارد ليس فقط من أجل الحدود، بل من أجل تأمين الساحل البحري أيضا.

و قد ضبطت الجمارك النرويجية إلى حد شهر يوليو أكثر من تسعة أطنان من شرائح السمك المهرب، و هي ضعف الكمية المهربة للعام الماضي.

و يؤكد رئيس الرقابة الجمركية بشمال النرويج توم أولسين ازدياد الكمية المهربة قائلا: - 30 بالمائة من الأسماك التي يتم اصطيادها يتم رميها في القمامة لأنها مهربة. و تبلغ الحصة القانونية للسمك الذي يمكن نقله خارج البلاد بعد صيده 15 كغ كأقصى تقدير. و يجب إعلام الجمارك عن أي منتوجات سمكية تفوق قيمتها 5000 كرونة.

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