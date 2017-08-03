النرويجيون يخيرون الحفاظ البيئة على استغلال حقول النفط

اختار النرويجيون البيئة عِوَض النفط في آخر استطلاع للرأي حول الموضوع.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

أعرب 44 بالمائة من النرويجيين عن موافقتهم على تقليص إنتاج النفط من أجل الحفاظ على البيئة و المناخ، بينما أجاب 42% من المشاركين ب"لا" و 15 بالمائة ب"لا أعرف". و قد قامت ابسوس بهذا الإستطلاع من أجل جريدة داغبلادت. و أيدت النساء الفكرة أكثر من الرجال ب52 بالمائة مقابل 36 بالمائة. و عبر رئيس السلام الأخضر النرويجي، ترولس ڤولوين عن فرحته بهذه النتيجة: -هذا أمر رائع!

بينما علق مدير منظمة النفط و الغاز النرويجي تومي هانسين بقوله:- لا أظن أنه سيتم تقليل الإنتاج، و إن حدث هذا فسيتم إنتاج النفط في مكان آخر من أجل الحفاظ على إجمالي الإنتاج العالمي.