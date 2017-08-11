حزب البيئة يؤكد أنه الحزب الذي سيسقط الحكومة

يؤكد راسموس هانسون، المتحدث بإسم حزب البيئة الخضر، أن حزبه يمكن أن يتعاون مع جميع الأحزاب من اليمين إلى اليسار، و أن حزبه يستطيع إسقاط الحكومة إذا استدعى الأمر ذلك.

-نحن قد نتعاون مع حكومة اليمين، لكن بشرط أن يكون حزب التقدم (Frp) خارج هذه الحكومة.

و يؤكد هانسون كذلك على أهمية موافقة الحلفاء على بدأ تنقيص عمليات التنقيب النفطي في النرويج.

و قد تحصل حزب البيئة على 2,8 بالمائة من الأصوات و على ممثل واحد في البرلمان في انتخابات 2013. لكن حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، قد يصل عدد ممثلي حزب البيئة هذه المرة إلى ستة أو سبعة أعضاء في البرلمان.