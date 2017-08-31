جريدة أفتونبلادت السويدية تلقب الوزيرة ليستهاوغ بترامب النرويج
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هذه الجريدة السويدية العريقة ليست أول من شبه ليستهاوغ بترامب. فجريدة واشنطن بوست الإمريكية قامت بمقارنة ليستهاوغ بترامب أيضا، و هو أمر يستدل به ليندبرغ في مقاله:
-قامت واشنطن بوست بدراسة نقاط التشابه بين ترامب و ليستهاوغ، و بدون شك هناك أوجه شبه عديدة. سلوكها مسيء جدا لصورة النرويج في العالم. تصرفاتها غير ديبلوماسية، و خاصة مع دول الجوار.
و يشير ليندبرغ في تعليقة إلى زيارة ليستهاوغ إلى ستوكهولم و بالأخص إلى حي رينكبي السيء السمعة. كما أنه كتب عن "أزمة دبلوماسية بين النرويج و السويد" بعد زيارتها المثيرة للجدل.
-ليستهاوغ وحزب التقدم يستعملون عبارة "الظروف السويدية" لتخويف الناخبين بطريقة شعبوية. إنها تصف السويد بطريقة خيالية و كأنها خلفية لإحدى روايات الجريمة المثيرة.
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