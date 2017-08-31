Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
(Montasje Nettavisen)  ليندبرغ و ليستهاوغ
(Montasje Nettavisen)  ليندبرغ و ليستهاوغ

جريدة أفتونبلادت السويدية تلقب الوزيرة ليستهاوغ بترامب النرويج

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

سمى الصحافي السويدي أنديرس ليندبرغ وزيرة الهجرة و الإندماج النرويجية سيلفي ليستهاوغ بترامب النرويج .

هذه الجريدة السويدية العريقة ليست أول من شبه ليستهاوغ بترامب. فجريدة واشنطن بوست الإمريكية قامت بمقارنة ليستهاوغ بترامب أيضا، و هو أمر يستدل به ليندبرغ في مقاله:
-قامت واشنطن بوست بدراسة نقاط التشابه بين ترامب و ليستهاوغ، و بدون شك هناك أوجه شبه عديدة. سلوكها مسيء جدا لصورة النرويج في العالم. تصرفاتها غير ديبلوماسية، و خاصة مع دول الجوار.
و يشير ليندبرغ في تعليقة إلى زيارة ليستهاوغ إلى ستوكهولم و بالأخص إلى حي رينكبي السيء السمعة. كما أنه كتب عن "أزمة دبلوماسية بين النرويج و السويد" بعد زيارتها المثيرة للجدل.
-ليستهاوغ وحزب التقدم يستعملون عبارة "الظروف السويدية" لتخويف الناخبين بطريقة شعبوية. إنها تصف السويد بطريقة خيالية و كأنها خلفية لإحدى روايات الجريمة المثيرة.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere