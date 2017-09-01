عدة نقاط قد تعرقل ستوري في تشكيل الحكومة

الاختلاف الكبير في الآراء بين الأحزاب في مواضيع مهمة قد تكون عاملا معرقلا لستوري.

سيكون على الفائز في الإنتخابات العمل مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية، و في حال فاز ستوري فهو قد يتعرض لصعوبات في الإتفاق مع الأحزاب الصغيرة حول عدة مواضيع محورية.

و رغم وجود 5 أحزاب يسارية في الساحة السياسية النرويجية، هناك عدة نقاط اختلاف بينها.

من بين هذه القضايا:

-الهجرة: يريد حزب الحمر استقبال 80 ألف لاجىء إضافي خلال السنوات الأربع القادمة بينما يريد حزب اليسار الإشتراكي العمل بنظام الكوتا و دعم نظام جمع شمل عائلي غير مشروط. اما حزب الوسط فيتبنى سياسة هجرة أكثر صرامة.

-النفط: يريد حزب البيئة العمل على التخلص من قطاع النفط و الغاز بصفة تدريجية، كما أن حزب اليسار الإشتراكي من أكبر النقاد لعمليات التنقيب التي تحدث في لوفوتين. أما حزب الحمر فيريد التخلص تماما و بصفة فورية من قطاع النفط.

-الضرائب: حدد حزب العمال زيادته الضريبية ب15 مليار كرونة. حزب الوسط يعتبر المبلغ كبيرا، أما حزب اليسار الإشتراكي فيريد زيادة أكبر و يخطط كذلك لإعادة ضريبة الميراث. حزب الحمر و البيئة أيضا يخططان لزيادة ضريبية أعلى.

-رسوم الوقود: يريد حزب البيئة زيادة رسوم الوقود ب5 كرونات للتر الواحد كل عام. أما حزب الوسط فيريد تخفيض الرسوم.

-ربحية خدمات الضمان الإجتماعي: يريد حزبا الحمر و اليسار الإشتراكي جعل خدمات قطاعات الضمان الإجتماعي المختلفة غير ربحية. اما موقف حزب العمال فليس واضحا.

-بناء الطرقات: يريد حزب العمال توسعة خطة النقل بإنشاء طرق جديدة ستتكلف عدة مليارات. أما حزبا البيئة و اليسار الإشتراكي فيريدان خفض تكاليف خطة النقل.

الذئاب: يريد حزب الوسط (و هو حزب يعنى بقضايا المناطق الفلاحية) تقليص عدد الذئاب قرب الأراضي الفلاحية لأنها تقوم بمهاجمة المواشي. لكن حزب العمال يرى غير ذلك. أما حزب البيئة فيريد حماية الذئاب.

-الشرطة: ينتقد حزب الوسط الإصلاح الأمني الذي حدث و يعتبره مركزيا أكثر من اللازم. حزبا البيئة و اليسار الإشتراكي أيضا يعارضان هذا الإصلاح.

-الدفاع: يريد حزب الوسط إغلاق قاعدة أنديا الجوية بينما يريد حزب العمال وضع خطة طويلة المدى لقواعد القوات المسلحة.

-حظر الأسلحة النووية: يعترف تحالف الناتو بالأسلحة النووية، و لأن النرويج عضو فيه فإنها لا تصوت لحظر الأسلحة النووية. و بينما يدعم حزب العمل العضوية في الناتو فإن حزب اليسار الإشتراكي يعارض بشدة هذه العضوية.

-اتفاقيات المنطقة الإقتصادية الأوروبية: يريد حزبا الوسط و اليسار الإشتراكي الخروج من المنطقة الإقتصادية الأوروبية.

-المستشفيات المحلية: يعمل حزب الوسط من أجل إبقاء المستشفيات المحلية في المناطق الداخلية، كما أنه يسعى لبناء مستشفيات جديدة. كما يريد حزب الوسط نقل السلطة المتعلقة بالمستشفيات إلى المحافظات و ذلك لتقوية اللامركزية.

-الدعم المخصص الطفل: يريد حزب اليسار الإشتراكي الترفيع في مبلغ دعم الطفل الشهري لمقاومة الفقر، لكن حزب العمل رافض لهذه الخطة. أما حزب الحمر فيريد مضاعفة المبلغ، كما يريد حزب الوسط الترفيع في المبلغ أيضا.