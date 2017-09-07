وزارة الثقافة تدعو المجلس الإسلامي إلى عقد اجتماع

ستعقد وزارة الثقافة اجتماعا مع الأمين العام للمجلس الإسلامي النرويجي مهتاب أفسار يوم الخميس 14 سبتمبر القادم.

و سيناقش الطرفان دعم الوزارة و دخل المجلس من إصدار شهادات الحلال في هذا الإجتماع. و قد شهدت علاقة المجلس بالوزارة بعض الخلافات العام الماضي. فقد جمدت الوزارة الدعم المقرر للمجلس و أعلن يوم الإثنين مجلس التعاون من أجل الأقليات الدينية و الحياة (STL) رغبته في إنهاء التعاون بين المجلسين بسبب ضعف الإتصال و انعدام الثقة.

و يؤكد كاتب الدولة بورد فولكي أهمية هذا الموضوع:- نحن نأخذ تشكيات مجلس التعاون من أجل الأقليات الدينية على محمل الجد.

وإذا فقد المجلس الإسلامي الدعم الحكومي فذلك سيعني خسارة مقدارها 1.3 مليون كرونة سنويا. لكن المجلس يجني دخلا أكبر من إصدار شهادات الحلال بالتعاون مع نورتورا و الذي يبلغ 2,7 مليون كرونة. لكن نورتورا تنظر أيضا في إيقاف التعاون مع المجلس الإسلامي و هذا قد يعني خسارة الدخل من إصدار شهادات الحلال.