مازال من المبكر الحكم على مستقبل ستوري السياسي

يجب على زعيم حزب العمال يوناس ستوري الكفاح من أجل حياته السياسية بعد هزيمة الإنتخابات، فمازال من المبكر الحكم على مستقبله السياسي.

مقال بقلم: غونار ستافروم

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

مازال من المبكر الحكم على مستقبل ستوري مع حزب العمال بسبب الهزيمة الإنتخابية. لكن هناك العديد من الذين يشككون في كونه الشخص المناسب لمواجهة الصعوبات التي يواجهها حزب العمال.

حزب العمال كان أكبر الخاسرين في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، فقد فرط في فرصة كبيرة لتولي السلطة بعد أربع سنوات من حكم اليمين.

و قد بدأت الصحف بالتكهن بالتغيرات التي ستطرأ في زعامة الحزب مباشرة بعد الهزيمة.

و قد رجح كثيرون أن زعامة الحزب قد تنتقل إلى نائب رئيس الحزب تروند جيسك أو إلى النائبة الثانية هادية طاجيك.

لكن هذه المعركة بين قيادات الحزب أمر متوقع و خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها الحملة الإنتخابية لستوري. فقد تخللت الحملة نقاشات حول التعديلات الضريبية و تساؤلات حول الثروة الخاصة لستوري، و لذلك كان من الممكن لحزب العمال و حلفائه الفوز بالإنتخابات تحت زعامة شخص آخر. لكن الذين يهاجمون ستوري الآن قد نسوا أن ستولتنبرغ خسر أيضا الإنتخابات سنة 2001 ، لكنه فاز بعد عام بالسلطة في سباقه ضد ثوربيورن ياڤلاند و عاد بقوة ليفوز في انتخابات 2005 ب32.7 بالمائة من الأصوات ليصبح رئيس وزراء البلاد لثماني سنوات. و هذا يثبت أن الذين حكموا على ستولتنبرغ بالفشل بعد خسارته الأولى كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحا.

لا شك أن حزب العمال سيقيم الأخطاء التي قام بها أثناء الحملة الإنتخابية و سيعيد النظر في زعامة الحزب بكل تأكيد.

و قد كانت الحملة الإنتخابية للحزب قد ركزت في برنامجها على تعديلات ضريبية جديدة، لكن هذه التعديلات لم تكن مقنعة كرسالة من رجل غني قد تمتع لسنوات بتخفيضات ضريبية عديدة.

لكن أكبر عامل للخسارة كانت بدون شك سياسة ستوري الأقرب إلى الوسط من اليسار، فهذا التوجه السياسي لم يتطابق مع ناخبي حزب العمال ذو التوجه اليساري. لكن هذه الأخطاء لا يمكن لومها على ستوري فقط. فالمسؤولية مشتركة بين ستوري، طاجيك ،ستينييتغ و جيسك. فلا بد من مراجعة المسؤولين على الحملة الإنتخابية و المركز الإعلامي للحزب.

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