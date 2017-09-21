دراسة أوروبية: مسلمو أوروبا لديهم ثقة في الديمقراطية

كشفت دراسة أوروبية أن المسلمين في أوروبا لديهم ثقة أكبر في المؤسسات الديمقراطية مقارنة بعامة الشعب.

ويشعر 76 بالمائة منهم بصلة قوية بالبلد الذي يعيشون فيه.

شارك في الدراسة 10500 مسلم من 15 دولة أوروبية من الجيل الأول و الثاني من المهاجرين.

و بين الإستطلاع أيضا أن 85 بالمائة من المسلمين لا يَرَوْن مبررا للعنف كرد فعل في حالات التمييز الديني و العنصري، لكن الإستطلاع يظهر أن المهاجرين غير المسلمين لديهم نفور أكبر من العنف.

و يؤكد مدير مؤسسة ف ر أ مايكل أوفلاهرتي أن نتائج الدراسة تشكك في الإدعاء القائل أن هناك مشكلة اندماج عند المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

و تشير الدراسة أن المسلمين الذين تعرضوا للتمييز و الكراهية و العنف يشعرون أنهم أقل ارتباطا بالمجتمع. كما يشير التحقيق أيضا أن التمييز ضد المسلمين آخذ في الإزدياد.

Mest sett siste uken