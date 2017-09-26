حزب العمال سيقترح تعديلات جديدة في قوانين اللجوء

سيتخذ الحزب تدابير جديدة من أجل تخفيض عدد طالبي اللجوء في النرويج.

و تخص هذه المقترحات طالبي اللجوء القصر الذي قدموا إلى النرويج دون عائلة.

و قد سهلت الحكومة الماضية، بدعم من حزب العمال و حزب الوسط ترحيل القصر بعد بلوغهم سن ال18 و ذلك بتغيير بعض النقاط التي تسمح لهؤلاء القصر بالبقاء في النرويج. و غالبية هذه الفئة تتمثل في الشباب الأفغان.

و قد وافق حزب العمال في اجتماعه العام العام الماضي على تغيير شروط هجرة القصر في النرويج و ذلك من خلال تغيير طريقة معالجة طلبات الإقامة بغية الحد من هذه الفئة مؤقتا.

لكن هذه القرار لن يشمل تغييرا في القانون نفسه، لكن فقط في طريقة تطبيق شروط مطالب اللجوء الحالية.

و يريد حزب العمال الآن جعل المعايير الجديدة بخصوص هذا الأمر واضحة ليسهل تطبيقها عند معالجة طلبات لجوء القصر.

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