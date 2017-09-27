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Foto: Diliff (Wikipedia)
Foto: Diliff (Wikipedia)

أغلبية البرلمانيين النرويجيين يعارضون الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

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Soumaya Nadia Hedhili
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وفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا أعرب أكثرية البرلمان النرويجي رفضه العضوية في الإتحاد الأوروبي.

أجاب 84 من البرلمانيين بلا على إمكانية انضمام النرويج إلى الإتحاد الأوروبي. 38 أجاب بنعم و 12 كانوا غير متأكدين، بينما لم يجاوب 35 برلمانيا على الاستطلاع.
و أعربت كاثرين كليفيلاند، رئيسة حركة لا للإتحاد الأوروبي عن سعادتها بهذه النتيجة، فهذه أول مرة يشهد فيها البرلمان أغلبية ضد العضوية:
-أخيرا لدينا برلمان يعبر عن رغبات الشعب.
بينما أعرب يان أيريك غريندهايم، زعيم الحركة الأوروبية عن خيبة أمله:
-هذا محزن، فالإتحاد الأوروبي بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى و خاصة مع تزايد القومية. إذا كان الجميع ضد الإتحاد الأوروبي فلن يعم السلام في أوروبا.

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