أغلبية البرلمانيين النرويجيين يعارضون الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

وفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا أعرب أكثرية البرلمان النرويجي رفضه العضوية في الإتحاد الأوروبي.

أجاب 84 من البرلمانيين بلا على إمكانية انضمام النرويج إلى الإتحاد الأوروبي. 38 أجاب بنعم و 12 كانوا غير متأكدين، بينما لم يجاوب 35 برلمانيا على الاستطلاع.

و أعربت كاثرين كليفيلاند، رئيسة حركة لا للإتحاد الأوروبي عن سعادتها بهذه النتيجة، فهذه أول مرة يشهد فيها البرلمان أغلبية ضد العضوية:

-أخيرا لدينا برلمان يعبر عن رغبات الشعب.

بينما أعرب يان أيريك غريندهايم، زعيم الحركة الأوروبية عن خيبة أمله:

-هذا محزن، فالإتحاد الأوروبي بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى و خاصة مع تزايد القومية. إذا كان الجميع ضد الإتحاد الأوروبي فلن يعم السلام في أوروبا.

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