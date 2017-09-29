سولبرغ بعد قرار الحزب المسيحي: الاختلافات بيننا واضحة

بعد المحادثات التي جدت بين الأحزاب اليمينية و الحاكمة أصر الحزب المسيحي على موقفه المعارض لمشاركة الحكم مع حزب التقدم.

اجتمع يوم الإربعاء كل من أحزاب اليمين، التقدم و اليسار مع الحزب المسيحي للتفاوض حول إمكانية التحالف بين هذه الأحزاب و تشكيل الحكومة اليمينية.

لكن هارايدي صرح بوضوح اليوم الخميس أن توجه الحزب واضح:

-كنّا واضحين جدا قبل الإنتخابات. لقد عملنا من أجل تشكيل حكومة يمين وسطية، و إن لم يكن هذا ممكنا فسننضم إلى المعارضة. سنكافح من أجل القضايا التي تهمنا، و سنقوم بذلك في البرلمان.

و جاء هذا القرار بعد عدة ساعات من النقاش بين الأطراف الأربعة.

و علقت رئيسة الوزراء سولبرغ من حزب اليمين على هذا القرار قائلة:

-لقد كان من الواضح أنه لدينا اختلافات عديدة ، و لم تستطع الأطراف الأربعة تقديم ضمانات للشراكة بنفس طريقة الحكومة الماضية. هذا يعني أنه علينا أن نستعمل وسائل أخرى للتعامل بين الأحزاب الأربعة. بالتأكيد كنت أتمنى أن نتوصل إلى توافق، لكنني أحترم رغبة الحزب بالوفاء بوعوده.

و تؤكد سولبرغ رغم هذا الفشل أن الحكومة ستحاول التعاون مع الحزب المسيحي في كل قضية على حدة، و الإعتماد على أحزاب أخرى في حالات معينة.

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