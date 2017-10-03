ستوري يعترف بفشل حملته الانتخابية بسبب ثروته الخاصة
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أعرب ستوري في مؤتمر صحفي عن أسفه بخصوص عدم تعامله بشكل أفضل مع ثروته الخاصة قبل الانتخابات.
-كان علي أن أنظم وضعي المالي جيدا قبل الانتخابات.
و حظيت ثروة ستوري باهتمام كبير و انتقادات لاذعة خلال حملته الانتخابية و ذلك بسبب ثلاث نقاط محورية. بدأت الانتقادات مع اكتشاف شراكة ستوري مع مشروع مقاولات كان مسؤولوه يستعملون العمالة الغير القانونية.
و تفاقم الوضع بعد أن ظهر للعلن أن ستوري قد شارك أيضا بأسهم في صندوق استثمار أجنبي لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية لصندوق النفط النرويجي. و حين خروج هذه المعلومات إلى العلن، دافع ستوري عن موقفه، ثم قام ببيع هذه الأسهم قبل الانتخابات بأسبوعين فقط.
و كانت الحالة الثالثة مشاركة ستوري في مشروع مقاولات اعتمد على عقود عمل لا تضمن الحقوق البديهية و ظروف عمل جيدة لعمالها مما زاد الطين بلة.
و أعرب 30,8 بالمائة من ناخبي حزب العمال أنهم يعتبرون رغبة ستوري في زيادة الضرائب أمرا غير مقنع و سببا رئيسيا في خسارته.
بينما أعرب أكثر من 40 بالمائة عن عدم وضوح برنامج الحزب و تأخر الوعود الانتخابية المهمة إلى آخر الحملة.
و اعترف ستوري بهذا الخلل في الحملة قائلا:
-لم ننجح في خلق صورة البديل للحكومة الحالية خلال حملتنا الانتخابية.
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