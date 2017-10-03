ستوري يعترف بفشل حملته الانتخابية بسبب ثروته الخاصة

تقبل زعيم حزب العمال يوناس ستوري النقد الذي طال أمواله الخاصة.

أعرب ستوري في مؤتمر صحفي عن أسفه بخصوص عدم تعامله بشكل أفضل مع ثروته الخاصة قبل الانتخابات.

-كان علي أن أنظم وضعي المالي جيدا قبل الانتخابات.

و حظيت ثروة ستوري باهتمام كبير و انتقادات لاذعة خلال حملته الانتخابية و ذلك بسبب ثلاث نقاط محورية. بدأت الانتقادات مع اكتشاف شراكة ستوري مع مشروع مقاولات كان مسؤولوه يستعملون العمالة الغير القانونية.

و تفاقم الوضع بعد أن ظهر للعلن أن ستوري قد شارك أيضا بأسهم في صندوق استثمار أجنبي لا يتوافق مع المبادئ التوجيهية لصندوق النفط النرويجي. و حين خروج هذه المعلومات إلى العلن، دافع ستوري عن موقفه، ثم قام ببيع هذه الأسهم قبل الانتخابات بأسبوعين فقط.

و كانت الحالة الثالثة مشاركة ستوري في مشروع مقاولات اعتمد على عقود عمل لا تضمن الحقوق البديهية و ظروف عمل جيدة لعمالها مما زاد الطين بلة.

و أعرب 30,8 بالمائة من ناخبي حزب العمال أنهم يعتبرون رغبة ستوري في زيادة الضرائب أمرا غير مقنع و سببا رئيسيا في خسارته.

بينما أعرب أكثر من 40 بالمائة عن عدم وضوح برنامج الحزب و تأخر الوعود الانتخابية المهمة إلى آخر الحملة.

و اعترف ستوري بهذا الخلل في الحملة قائلا:

-لم ننجح في خلق صورة البديل للحكومة الحالية خلال حملتنا الانتخابية.

Mest sett siste uken