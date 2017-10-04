Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Aker/norsk oljemuseum
Foto: Aker/norsk oljemuseum

العثور على حقل نفط جديد بالقرب من ستافنغر

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

شركة آكر بي بي للنفط تكتشف حقل نفطي جديد شمال شرق حقل فروي في بحر الشمال.

لم يتم بعد دراسة حجم هذا الحقل الذي وجد على بعد 200 كلم شمال غرب ستافنغر.

و يقول أولي فاريت من شركة آكر أن هذا الحقل قد يقدم فرص تنقيب جديدة:

-هذا خبر جيد، فهذا سيزيد من فرص التنقيب في المنطقة.

و يؤكد فاريت أن حجم الحقل الجديد مازال غير معروف.

-مازالنا بصدد دراسة الموقع.

و يأتي هذا الاكتشاف بعد خيبة أمل كبيرة بسبب النتائج السلبية لعمليات تنقيب ماضية. و قدرت الشركة في وقت سابق أن هناك 62,9 مليون برميل من النفط و 2 مليار متر مكعب من الغاز في هذا الموقع.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere