العثور على حقل نفط جديد بالقرب من ستافنغر

شركة آكر بي بي للنفط تكتشف حقل نفطي جديد شمال شرق حقل فروي في بحر الشمال.

لم يتم بعد دراسة حجم هذا الحقل الذي وجد على بعد 200 كلم شمال غرب ستافنغر.

و يقول أولي فاريت من شركة آكر أن هذا الحقل قد يقدم فرص تنقيب جديدة:

-هذا خبر جيد، فهذا سيزيد من فرص التنقيب في المنطقة.

و يؤكد فاريت أن حجم الحقل الجديد مازال غير معروف.

-مازالنا بصدد دراسة الموقع.

و يأتي هذا الاكتشاف بعد خيبة أمل كبيرة بسبب النتائج السلبية لعمليات تنقيب ماضية. و قدرت الشركة في وقت سابق أن هناك 62,9 مليون برميل من النفط و 2 مليار متر مكعب من الغاز في هذا الموقع.

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