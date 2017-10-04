Foto: Berit Roald (NTB scanpix)رئيسة الحكومة إيرنا سولبرغ شعبية رئيسة الحكومة إيرنا سولبرغ تبلغ أرقاما قياسية Publisert: Soumaya Nadia Hedhili Tips meg Promotion med annonselenker Dette turtøyet er nordmenn ville etter بينما أصبحت شعبية ستوري أكثر انخفاضا من أي وقت مضى أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة NRK أن 50,2 بالمائة من النروجيين يعتبرون سولبرغ الخيار الأمثل لقيادة البلاد. بينما لم تتعدى نسبة الذين اختاروا ستوري 34,8 بالمائة. و عبرت سولبرغ عن سعادتها بالنتيجة: -هذا مفرح. فمن المشجع أن تقف نسبة كبيرة من الشعب معك. -يجب على رئيس الوزراء اتخاذ القرارات الصعبة و مساندة بعض القضايا التي لا يتحمس لها الجميع. و هذا قد يؤثر على شعبيته. و اعترف ستوري بشعبية سولبرغ لكنه صرح أن حزب العمال لا يزال أكبر حزب في النرويج. Mest sett siste uken Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!