شعبية رئيسة الحكومة إيرنا سولبرغ تبلغ أرقاما قياسية

بينما أصبحت شعبية ستوري أكثر انخفاضا من أي وقت مضى

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة NRK أن 50,2 بالمائة من النروجيين يعتبرون سولبرغ الخيار الأمثل لقيادة البلاد. بينما لم تتعدى نسبة الذين اختاروا ستوري 34,8 بالمائة.

و عبرت سولبرغ عن سعادتها بالنتيجة:

-هذا مفرح. فمن المشجع أن تقف نسبة كبيرة من الشعب معك.

-يجب على رئيس الوزراء اتخاذ القرارات الصعبة و مساندة بعض القضايا التي لا يتحمس لها الجميع. و هذا قد يؤثر على شعبيته.

و اعترف ستوري بشعبية سولبرغ لكنه صرح أن حزب العمال لا يزال أكبر حزب في النرويج.

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