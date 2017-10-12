يمكن للبحار توفير طاقة رياح كافية للبشرية جمعاء
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تم هذا الأسبوع نشر تقرير حول إمكانية توليد طاقة الرياح في المحيطات الكبيرة لتكفي، من الناحية النظرية، البشرية جمعاء بكل متطلباتها.
و سيتطلب هذا تغطية مساحات كبيرة من المحيطات بتوربينات للرياح و إيجاد الحلول اللازمة لحفاظ على هذه التوربينات في ظروف جوية قاسية. و رغم صعوبة تطبيق هذا النظرية على أرض الواقع، تقدم هذه الفكرة حلولا هائلة لمشاكل الطاقة.
لكن هناك معطى سلبي في النظرية. فتطبيقها على نطاق واسع سيؤثر سلبا على مناخ الكوكب.
و علق كين كالديرا من معهد كارنيغي للعلوم في جامعة ستانفورد على هذا التقرير منوهاً إلى أهمية العنصر المناخي:
-مازلت أرغب في دراسة هذه الصناعة من وجهة نظر جيوفيزيائية قبل إعطائها الضوء الأخضر.
و تعتبر المحيطات مثيرة للإهتمام بسبب قوة الرياح فيها و التي تعتبر أقوى من رياح اليابسة ب70 بالمائة.
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