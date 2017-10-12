يمكن للبحار توفير طاقة رياح كافية للبشرية جمعاء

لكن الباحثين مازالوا حذرين حول واقعية تطبيقها

تم هذا الأسبوع نشر تقرير حول إمكانية توليد طاقة الرياح في المحيطات الكبيرة لتكفي، من الناحية النظرية، البشرية جمعاء بكل متطلباتها.

و سيتطلب هذا تغطية مساحات كبيرة من المحيطات بتوربينات للرياح و إيجاد الحلول اللازمة لحفاظ على هذه التوربينات في ظروف جوية قاسية. و رغم صعوبة تطبيق هذا النظرية على أرض الواقع، تقدم هذه الفكرة حلولا هائلة لمشاكل الطاقة.

لكن هناك معطى سلبي في النظرية. فتطبيقها على نطاق واسع سيؤثر سلبا على مناخ الكوكب.

و علق كين كالديرا من معهد كارنيغي للعلوم في جامعة ستانفورد على هذا التقرير منوهاً إلى أهمية العنصر المناخي:

-مازلت أرغب في دراسة هذه الصناعة من وجهة نظر جيوفيزيائية قبل إعطائها الضوء الأخضر.



و تعتبر المحيطات مثيرة للإهتمام بسبب قوة الرياح فيها و التي تعتبر أقوى من رياح اليابسة ب70 بالمائة.

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