الحكومة قد تفتح المجال للحصول على الجنسية المزدوجة

و تنوي الحكومة الإعلان عن مقترح رسمي بهذا الشأن في الأشهر القادمة.

و تم تأجيل النظر في هذه القضية العام الماضي بسبب اختلاف في الآراء بين الأحزاب الحاكمة حول الجنسية المزدوجة. لكنه تم الرجوع إلى هذا الموضوع الآن و الذي سيبدأ التشاور حوله قريبا في جلسة اجتماع برلمانية.

و أعربت مديرة منظمة نرويجيون حول العالم هاني آبرغ عن سعادتها بهذا الخبر:

لقد انتظرنا هذا الخبر لمدة طويلة! نحن سعداء أن الحكومة ستقوم أخيرا بتغيير التشريعات القديمة و غير العادلة التي لديها عواقب كبيرة على الأسر النرويجية في جميع أنحاء العالم.

و تشير آبرغ إلى أن النرويج هي البلد الوحيد في منطقة شمال أوروبا و إحدى البلدان القليلة في أوروبا التي لا تسمح بالجنسية المزدوجة.

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