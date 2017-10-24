اختفاء نصف اللاجئين القصر الذين منحو إقامة مؤقتة

اختفى 443 من أصل 913 طفل لاجىء من الأطفال الذين منحو إقامة مؤقتة.

و تم الحصول على هذه المعلومات من مكتب الهجرة UDI. الأطفال أغلبيتهم أفغان و منحو تصاريح إقامة مؤقتة منذ بدء برنامج الإقامة المؤقتة للقصر سنة 2009.

و تؤكد المستشارة منى رايغستاد من منظمة نوواس NOAS أن هؤلاء القصر لا يشعرون بالأمان:

-السياسة النرويجية تريد ترحيل هؤلاء اللاجئين القصر عند بلوغهم سن ال18. هؤلاء القصر يشعرون أنه لا تتم حمايتهم و لكن لا أحد يناقش هذه القضية.

و من ال913 طفل تم ترحيل 73 منهم لحد الآن بعد بلوغهم سن الرشد.

و يؤكد تهالي سيباك من منظمة ريد بارنا أن مكتب الهجرة UDI لديها مسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال:

-مكتب الهجرة النرويجي مضطر لإجراء تقييم لمصلحة الطفل و تبرير قراراته، لكنه لم يفعل في هذه الحالات، و هذا أمر خطير.

و قدمت عديد المنظمات تقريرا اليوم الإثنين تبين فيه أن المصلحة المثلى لهؤلاء الأطفال لم تأخذ بعين الإعتبار في عديد القرارات. و تريد هذه المنظمات أن يتم توفير المزيد من الحماية لهؤلاء الأطفال و أن تتم مناقشة الموضوع في البرلمان.

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