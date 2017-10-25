سيلفي ليستهاوغ تريد التسريع في تسوية مطالب اللجوء

تريد ليستهاوغ أن تتم معالجة المطالب في غضون ثلاثة أسابيع، و إعادة اللاجئين الذين تم رفضهم، قبل دخولهم إلى النرويج.

مقال بقلم :غونار ستافروم

ترجمة: سمية الهذيلي

كما اقترحت ليستهاوغ جمع كل طالبي اللجوء في مركز واحد إلى أن تتم تسوية مطالبهم.

و يعتبر هذا المقترح طموحا إذا وجدت ضمانات المعاملة العادلة.

فالمدة الطويلة التي تستغرقها المطالب تؤدي إلى وقت ضائع في حياة اللاجئين، و يتمثل هذا في أشهر طويلة لا يستطيع فيها اللاجىء فعل شيء يذكر سوى الإنتظار في مراكز اللجوء.

فالتسريع في الإجراءات سيؤثر إيجابا على إندماج اللاجئين و صحتهم النفسية على حد سواء.

و قامت وزيرة الهجرة و الإندماج بتبسيط العملية قائلة:

-يجب جمع جميع طالبي اللجوء في مركز استقبال واحد. و سيتم البت في ثمانية من أصل عشرة حالات أثناء الإقامة بالمركز. و لا يجب أن تفوت مدة معالجة المطالب ثلاثة أسابيع.



تسوية 80 بالمائة من المطالب في ثلاثة أسابيع خطة طموحة لكن ليست مستحيلة.

هذه الفكرة ستقلل من حالات الإحباط التي يعيشها اللاجئ بعد طول إنتظار و ستوفرعليه محاولات الإندماج التي ستذهب هباءا.

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