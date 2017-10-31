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Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

محاد يغادر النرويج و يطلب اللجوء في أيسلندا

Soumaya Nadia Hedhili
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فقد مهاد جنسيته النرويجية بالإضافة إلى وظيفته كمهندس في البيولوجية الحيوية بعد محاكمته و اتهامه بتقديم معلومات غير صحيحة عن هويته.

غادر المهندس محاد محمود و البالغ من العمر 31 عاما النرويج طالبا اللجوء إلى أيسلندا بعد أن فقد عمله في مستشفى أوليفال و سحبت منه الجنسية النرويجية.
-لقد جئت إلى أيسلندا طالبا اللجوء. كنت في طريقي إلى كندا، و عندما توقفت في أيسلندا أثناء الرحلة تم إعلامي أنه بإمكاني تقديم اللجوء إلى أيسلندا.
في وقت سابق من هذا العام فقد محمود جنسيته، عمله و منزله بعد 17 عاما في النرويج.
و تعتبر مديرية الهجرة أن محمود قدم معلومات كاذبة عن هويته و جنسيته الحقيقية عند قدومه إلى النرويج في سن الرابعة عشرة سنة 2000.
و قام محمود باستئناف الحكم القضائي، و ستبدأ المحاكمة الثانية العام القادم.

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