محاد يغادر النرويج و يطلب اللجوء في أيسلندا

فقد مهاد جنسيته النرويجية بالإضافة إلى وظيفته كمهندس في البيولوجية الحيوية بعد محاكمته و اتهامه بتقديم معلومات غير صحيحة عن هويته.

غادر المهندس محاد محمود و البالغ من العمر 31 عاما النرويج طالبا اللجوء إلى أيسلندا بعد أن فقد عمله في مستشفى أوليفال و سحبت منه الجنسية النرويجية.

-لقد جئت إلى أيسلندا طالبا اللجوء. كنت في طريقي إلى كندا، و عندما توقفت في أيسلندا أثناء الرحلة تم إعلامي أنه بإمكاني تقديم اللجوء إلى أيسلندا.

في وقت سابق من هذا العام فقد محمود جنسيته، عمله و منزله بعد 17 عاما في النرويج.

و تعتبر مديرية الهجرة أن محمود قدم معلومات كاذبة عن هويته و جنسيته الحقيقية عند قدومه إلى النرويج في سن الرابعة عشرة سنة 2000.

و قام محمود باستئناف الحكم القضائي، و ستبدأ المحاكمة الثانية العام القادم.

Mest sett siste uken