المركز الوطني النرويجي للإحصاء: كل لاجيء سيتكلف 10000 كرونة إضافية من الضرائب للشخص الواحد سنويا إبتدائا من 2025

ستكون الهجرة إلى النرويج مكلفة على دافعي الضرائب في المستقبل و هذا يعني 10000 كرونة إضافية من جيوب دافعي الضرائب إبتداءًا من سنة 2025.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

و تتمثل أسباب هذا الزيادة في أن عدد السكان سيكون أعلى من المتوقع بسبب الهجرة المتزايدة.

و يؤكد الباحث إيرلينغ هولموي من المركز الوطني للإحصاء هذه التوقعات:

-سيرتفع عدد السكان ب4,1 مليون شخص بسبب الهجرة و ذلك في الفترة الفاصلة بين 2016 و 2100.

و من المتوقع أن يأتي أغلبية اللاجئين و المهاجرين من دول في آسيا و أفريقيا و هي مجموعة تتميز بضعفٍ في المشاركة في سوق العمل النرويجي.

-هذا يعني أن شريحة صغيرة ستدفع مبالغ كبيرة من الضرائب مقابل خدمات قليلة، بينما تستستفيد شريحة كبيرة لا تدفع الضرائب بامتيازات الرعاية الإجتماعية الممولة من الضرائب كالتعليم و الصحة أو المنح النقدية.

و علقت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ على هذا التقرير مصرحة بأهمية الإعتدال:

-أعتقد أن هذه النقطة تقلق الذين يعملون، يدفعون الضرائب و يساهمون في سوق العمل بصفة عادية. علينا أن لا نوافق على هذا الوضع و علينا أن لا نكون لطيفين أكثر من اللازم. فلا نستطيع السماح بالأشخاص الذين لا يعيشون في خطر في بلدانهم بالقدوم كلاجئين. علينا التفكير جيدا في المعادلة بين الواجبات و الحقوق التي نعطيها.