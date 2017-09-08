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Foto: Alexander Winger (Nettavisen)
Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

المركز الوطني النرويجي للإحصاء: كل لاجيء سيتكلف 10000 كرونة إضافية من الضرائب للشخص الواحد سنويا إبتدائا من 2025

Soumaya Nadia Hedhili
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ستكون الهجرة إلى النرويج مكلفة على دافعي الضرائب في المستقبل و هذا يعني 10000 كرونة إضافية من جيوب دافعي الضرائب إبتداءًا من سنة 2025.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
و تتمثل أسباب هذا الزيادة في أن عدد السكان سيكون أعلى من المتوقع بسبب الهجرة المتزايدة.
و يؤكد الباحث إيرلينغ هولموي من المركز الوطني للإحصاء هذه التوقعات:
-سيرتفع عدد السكان ب4,1 مليون شخص بسبب الهجرة و ذلك في الفترة الفاصلة بين 2016 و 2100.
و من المتوقع أن يأتي أغلبية اللاجئين و المهاجرين من دول في آسيا و أفريقيا و هي مجموعة تتميز بضعفٍ في المشاركة في سوق العمل النرويجي.
-هذا يعني أن شريحة صغيرة ستدفع مبالغ كبيرة من الضرائب مقابل خدمات قليلة، بينما تستستفيد شريحة كبيرة لا تدفع الضرائب بامتيازات الرعاية الإجتماعية الممولة من الضرائب كالتعليم و الصحة أو المنح النقدية.
و علقت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ على هذا التقرير مصرحة بأهمية الإعتدال:
-أعتقد أن هذه النقطة تقلق الذين يعملون، يدفعون الضرائب و يساهمون في سوق العمل بصفة عادية. علينا أن لا نوافق على هذا الوضع و علينا أن لا نكون لطيفين أكثر من اللازم. فلا نستطيع السماح بالأشخاص الذين لا يعيشون في خطر في بلدانهم بالقدوم كلاجئين. علينا التفكير جيدا في المعادلة بين الواجبات و الحقوق التي نعطيها.

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