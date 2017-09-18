الحكم على الشرطي السابق إيريك يانسن ب21 سنة سجنا بتهمة الفساد و تهريب المخدرات

ثبت تورط يانسن في جرائم مرتبطة بتهريب الحشيش وفقا لمحكمة منطقة أوسلو.



و تمت إدانة يانسن أيضا بالفساد و الرشوة، لكنه مازال ينكر تورطه في كل هذه التهم.

لكن المحكمة ترى و بالإجماع أن الظابط السابق مذنب بتهريب 13 طنا من الحشيش.

أما بالنسبة لزميله في الجرم كابيلين فقد حكم عليه ب15 سنة سجنا.

و صرح محامي يانسن باستياء موكله من الحكم: -لم يكن يانسن سعيدا بالحكم، و كان يتمنى نتيجة أخرى. لقد خسرنا المعركة لكننا سنفوز بالحرب. فالأدلة ليست جيدة بما فيه الكفاية. موكلي جاهز لكل الخيارات الممكنة بما في ذلك السجن، لكنه مازال يصر على برائته.

و تتمحور هذه القضية التي أخذت صدا كبيرا حول عمليات تهريب الحشيش التي كان يقوم بها كابالين و الذي كان يساعده فيها يانسن و ذلك بتلقي الرشاوي مقابل التغاضي عن تحركات كابالين. و تشك المحكمة أن يانسن تلقى 8,5 مليون كرونة كرشوة من كابالين مقابل تسهيل عمليات التهريب.