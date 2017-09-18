Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
 Foto: Heiko Junge (Scanpix)الشرطي السابق إيريك يانسن 
 Foto: Heiko Junge (Scanpix)الشرطي السابق إيريك يانسن 

الحكم على الشرطي السابق إيريك يانسن ب21 سنة سجنا بتهمة الفساد و تهريب المخدرات

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

ثبت تورط يانسن في جرائم مرتبطة بتهريب الحشيش وفقا لمحكمة منطقة أوسلو.


و تمت إدانة يانسن أيضا بالفساد و الرشوة، لكنه مازال ينكر تورطه في كل هذه التهم.
لكن المحكمة ترى و بالإجماع أن الظابط السابق مذنب بتهريب 13 طنا من الحشيش.
أما بالنسبة لزميله في الجرم كابيلين فقد حكم عليه ب15 سنة سجنا.
و صرح محامي يانسن باستياء موكله من الحكم: -لم يكن يانسن سعيدا بالحكم، و كان يتمنى نتيجة أخرى. لقد خسرنا المعركة لكننا سنفوز بالحرب. فالأدلة ليست جيدة بما فيه الكفاية. موكلي جاهز لكل الخيارات الممكنة بما في ذلك السجن، لكنه مازال يصر على برائته.
و تتمحور هذه القضية التي أخذت صدا كبيرا حول عمليات تهريب الحشيش التي كان يقوم بها كابالين و الذي كان يساعده فيها يانسن و ذلك بتلقي الرشاوي مقابل التغاضي عن تحركات كابالين. و تشك المحكمة أن يانسن تلقى 8,5 مليون كرونة كرشوة من كابالين مقابل تسهيل عمليات التهريب.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere