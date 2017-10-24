انخفاض عدد السياح النرويجيين في تركيا بنسبة 90 بالمائة
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بعد أن بلغ عدد السياح النرويجيين رقما قياسيا سنة 2013 بما قدره 400 ألف سائح، لم يتجاوز عدد السياح النرويجيين في تركيا 40 ألفا هذه السنة.
و بسبب نقص الطلب، لم تنظم شركة أبولو السياحية رحلات منظمة إلى تركيا للمرة الأولى هذه السنة.
و أثرت تداعيات الحرب السورية و التفجيرات التي حدثت في تركيا منذ سنة 2015 على السياحة في البلد. ففي يناير 2016, قتل 13 سائح في منطقة سياحية في إسطنبول، و قتل أيضا في نفس السنة 41 شخصا في هجوم انتحاري في مطار اسطنبول الدولي، بينما قتل في ديسمبر الماضي 39 شخصا في ملهى ليلي بالمدينة.
و رغم أن الأعمال الإرهابية طالت أيضا مدنا و بلدانا أوروبية كلندن، إسبانيا و فرنسا، حافظت هذه البلدان على معدل سيّاحها السنوي.
و يعود ذلك، حسب رأي أريك هاوغ، مدير شركة أبولو النرويج، لتوقع النرويجيين وضعا أمنيا أكثرصرامة في هذه البلدان مقارنة بتركيا.
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