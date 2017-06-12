الحكومة ستخصص دورات تدريبية في السباحة للأقليات

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ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

قدّم وزير التعليم و البحث العلمي توربيورن روي ايزاكسن (من حزب اليمين) مقترحا لتعزيز حصص السباحة للتلاميذ في المدارس النرويجية.

ومن بين المقترحات قرار إصدار منحة ب 10 ملايين كرونة من أجل تفعيل حصص سباحة للتلاميذ الجدد من أبناء الأقليّات.

-هدفنا هم الأقليات من كل الشرائح العمرية، و أعني بذلك الأطفال، الشباب و الكبار الذين يزاولون تعليماً إجبارياً.

كما يسمح المقترح لكافة التلاميذ الذين لا يعرفون السباحة او لم يشاركوا في حصص السباحة من قبل من الإنخراط في هذه الحصص.

و الجديد حول هذا المقترح هو إجبارية حصص السباحة من السنة الأولى حتى السنة الرابعة ابتدائي.

و يضيف الوزير:-كانت حصص السباحة اختيارية في السابق، لكنها ستصبح اجبارية الآن. السباحة ليست مهارة تتعلمها في بضع ساعات.

كما أن الوزير اطلق موقعا إلكترونياً يعنى بهذا الموضوع. فموقع svømmedyktig.no يقدم كافة المعلومات عن الحصص و المواد الإعلامية التي تحتاجها المدارس.

و يضم هذا المقترح جملة من القرارات:

-تفعيل امتحان السباحة للسنة الدراسية 2016-2017. و سيكون هذا الإمتحان إجباريا في العام الدراسي 2017-2018.

-إطلاق موقع إلكتروني عن حصص تدريب السباحة في المدارس تقدم فيها المواد الإعلامية اللازمة.

-حصص تدريبية في السباحة و الإنقاذ للمعلمين.

-دعم التعاون بين المنظمات المحلية غير الحكومية ، السلطات المحلية و المدارس.

-دعم يقدر ب60 مليون كرونة لدروس السباحة في رياض الأطفال.

-دعم 10 مليون كرونة لحصص سباحة ستخصص للأطفال من أبناء الأقليات الذين وصلوا حديثا للنرويج.