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سيف يانسن
سيف يانسن

حزب التقدم يريد إيقاف اللجوء إلى النرويج

يريد حزب التقدم تغيير سياسة الهجرة لتصبح أكثر صرامة.

Soumaya Nadia Hedhili
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مقال بقلم: هايدي شاي ليلؤوس.
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
إنه من الواضح أن سيف يانسن و حزبها يريدان مواصلة الحكم في الأربع سنوات القادمة. و من المواضيع التي تطرق لها حزب التقدم هو تغيير سياسة الهجرة في المستقبل و ذلك من خلال إيقاف إمكانية اللجوء إلى النرويج.
و أكدت يانسن حسب كلامها نجاعة هذه السياسة:-لدينا الآن أدنى نسب لجوء في العشرين عاما الأخيرة، هذا يثبت أن سياستنا ناجعة. كلما أصبحنا أقوى، كلما أصبحت سياسة الهجرة صارمة أكثر. لذلك على النرويجيين اللذين يريدون سياسة هجرة صارمة التصويت لنا.
و اقترحت يانسن خمسة تدابير جديدة التي تعتقد بأنها ستساهم في زيادة الأمن في البلاد، و هي: إيقاف اللجوء إلى النرويج، تغيير ظوابط مراقبة الحدود لتصبح المراقبة دائمة، تسليح الشرطة، تغيير الحد الأدنى للإقامة من أجل الحصول على الجنسية إلى عشر سنوات و مكافحة التطرّف.
و تضيف يانسن:-نظام اللجوء يمكن استغلاله بسهولة و نحن بحاجة إلى السيطرة على من يدخل البلاد. و لذلك سنقوم بإنشاء مراكز إستقبال في الخارج، بحيث يتم التحقق من أولئك الذين يأتون إلى النرويج قبل وصولهم. هذا يسهل مكافحة الجريمة، الهجرة الغير شرعية و الإرهاب.

Fakta: خلفيات:

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سيف يانسن: كانت رئيسة حزب التقدم سابقا و هو حزب يميني نرويجي. في 2013 أصبحت وزيرة المالية في حكومة إيرنا سولبارغ.

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